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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجازات شهر مارس 2021 للموظفين والعاملين بالدولة

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:09 م
الموظفين في الدولة
الموظفين في الدولة
هبه محمد
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نظرًا لحلول شهر مارس 2021 من العام الجديد، تحركت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الانترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والعاملين والموظفين، عن اجازات شهر مارس 2021.

وفي حلول شهر مارس 2021، يحل موعد عيد الأم الذي يحتفل بيه الجميع في مصر، ويعتبر يوم مميز لدى الأمهات وفي انتظار الهدايا والرسائل، ويحتفل به في بعض من الدول تكريمًا للأم وتأثيرها على أبنائها، ويسعى الأبناء في هذا اليوم لتقديم الهدايا البسيطة أو القيمة لأمهاتهم تعبيرًا عن الحب والسعادة، ولتقديم لو جزء صغير من أفضلها في هذا اليوم المهم لها، ويسعى الجميع في تجهيز الكلمات الجميلة والصور السعيدة قبل حلول يوم 21 مارس 2021 تجهيزًا لهذه المناسبة السعيدة.

إجازات شهر مارس 2021 لموظفي الدولة

ونظرًا لعدم وجود إجازات رسمية خلال شهر مارس 2021، يقدم لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل التي تشمل الاجازات الرسمية في 2021:

1 - يوم الأحد 21 مارس: عيد الأم ليس اجازة رسمية من الدولة .

2 - يوم الخميس 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

3 - يوم الإثنين 25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

4 - يوم الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

5 - يوم 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

6 - يوم السبت 1 مايو: عيد العمال.

7 - يوم الإثنين 3 مايو: يوم عيد شم النسيم.

8 - يوم الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك.

9 - يوم الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

10 - يوم الإثنين 19 يوليو: يوم وقفة عرفات.

11 - يوم الثلاثاء 20 يوليو: عيد الأضحى المبارك.

12 - يوم الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

13 - يوم الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الثورة.

موعد عيد الأضحى 2021.. وطقوس الاحتفال كل عام 


14 - يوم الإثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

15 - يوم الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

16 - يوم الإثنين 18 أكتوبر: أجازة المولد النبوي الشريف.

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