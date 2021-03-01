تعليم بورسعيد: لا إصابات بكورونا بين طلاب أولى ثانوي

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الاثنين، عن أنه لم يجرى رصد إصابات بكورونا بين طلاب الصف الأول الثانوي العام أثناء أداء امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام 5252 طالب، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغت سبة الحضور في الفترة الأولى 99.77%، بينما نسبة الحضور في الفترة الثانية 99.79%، ولم تسجل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.وأكدت على أن نسبة تمكن الطلاب من أداء الامتحان في الفترة الأولى بلغت 97.12%، و95.36% بالفترة الثانية.