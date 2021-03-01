ماذا قال طلاب الوادي الجديد عن امتحان الإنجليزية والجغرافيا؟ (فيديو)

انتهى طلاب الصف الأول بالثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، امتحان اللغة الإنجليزية والجغرافيا، في جو هادئ وانتظام عما "سيستم الامتحانات" بمراكز المحافظة الخمس."الدستور" حاورت الطلاب بعد آداء امتحانات اليوم الإثنين، وأكدت بعض الطالبات أن الامتحانات متوسطة المستوى بجانب "وقوع السيستم" من آن لأخر، ولكن بالنظر لباقي محافظات الجمهورية، يعتبر السيستم جيد المستوى.وأكد أحد الطلاب بمركز الداخلة أن القنوات التعليمية أضافت الكثير من المعلومات، حيث أنها قضت تماما على الدروس الخصوصية، مضيفا أن الامتحانات معظمها في مستوي الطالب المتوسط.