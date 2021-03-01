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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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زكي: صالة جمباز بـ«تربية رياضية القناة» بأجهزة معتمدة من الاتحاد الدولي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تابع الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أخر التجهيزات التي تتم بهنجر كلية التربية الرياضية، والذي تم تجهيزه ليصبح صالة للجمباز الفني.

واستقبل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي، أن زيارة المنشآت الرياضية الجامعية لها انعكاساتها على تطوير الرياضة الجامعية كما أن الأهتمام بالمنشآت الرياضية تدعم الرياضة الجامعية وتؤثر في رفع الجانب العملي لدى الطلاب ومن ثم تسعى الجامعة على تطوير البنية التحتية لكلية التربية الرياضية، وقد تم بالفعل تطوير ملاعب كرة القدم وحلبة الملاكمه والآن تعمل إدارة الجامعة على تجهيز صالة جمباز فني لخدمة الطلبه والطالبات بل وتقديم الخدمة للمجتمع الخارجي.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جاري العمل على الانتهاء من التجهيزات تمهيدا لاستقبال الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز وبإشراف تنفيذي الإدارة الهندسية بجامعة القناة.

ومن جهته، أشار الدكتور ماجد العزازي، أن الصالة تسع لأكثر من 300 طالب وطالبة أو متدرب، وأن عملية تركيب الأجهزة ستتم تحت إشراف فنيين متخصصين.

وأكمل الدكتور أحمد كمال، المدرس بقسم التمرينات والعروض الرياضية، أنه من المنتظر أن يتم تنظيم عرض رياضي في أثناء افتتاح الصالة بحضور أعضاء من الاتحاد المصري للجمباز.

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