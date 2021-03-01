تحت رعاية قرينة الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن جائزة «المبدع الصغير»

وتُنظم الجائزة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.



مجال الثقافة:



مجال الفنون:



ثانيًا: آلة التشيللو



مجال الإبداع والابتكار:



مجال الثقافة:



مجال الفنون:



ثانيًا: آلة التشيللو



أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى عام 2021، والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وتضم الفروع والقيمة المالية والفئات العمرية لجائزة المبدع الصغير.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جائزة المبدع الصغير:ــ الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة وتبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه.فرع القصة: يقدم ثلاث قصص قصيرة "القصة لا تزيد كلماتها على 500 كلمة".فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.فرع المسرحية: يقدم مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد.فرع الرسم: ارسم بيئتك المحيطة "المنزل، النادى، المدرسة، المدينة... إلخ"، الخامات المستخدمة "الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك"، عدد اللوحات "لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات"، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد عن 50 × 60 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.آلات وترية:أولًا: آلة الكمان.- إحدى المقطوعات كتاب "العازف الصغير"، أو مقطوعات من مقررات "سوزوكى".- كونشيرتينو ريدينج 21، 34، 35.كونشيرتو فيفالدى فى سلم صول لا الصغير.كونشيرتو باخ فى سلم لا الصغير "الحركة الأولى".- مقطوعة صغيرة "بيتهوفن كونتر دانس- شومان الفلاح السعيد" أو أى مقطوعة من كتاب سابجنيكوف الجزء الثاني.- حركة أولى من سوناتا من بين فيفالدى، رومبرج، بريفال، كوريللى.ــ يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان "واقفا" بالنسبة لآلة التشيللو "جلسًا" بحيث تكون اليدان اليمنى واليسرى واضحتين، وأن يكون الصوت مأخوذا مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلًا.فرع الغناء: يتم عمل فيديو للمغني بأداء أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر "واقفًا"، وأن يكون الصوت مأخوذا مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكترونى لتبسيط العلوم أو لشرح جزء من المناهج الدراسية أو للتوعية بوباء كورونا أو فى أحد مجالات الثقافة والفنون والتعريف بها أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.فرع الابتكارات العلمية: ابتكار لتبسيط العلوم أو للمعاونة فى متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو فى أحد المجالات الثقافية أو الفنية.ـ الفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، تبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه.فرع القصة: خمس قصص قصيرة "لا تقل عن 1000 كلمة ولا تزيد على 3000 كلمة".فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.فرع المسرحية: مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد على الأقل.فرع الرسم: ارسم بيئتك المحيطة "المنزل، النادى، المدرسة، المدينة.. إلخ"، الخامات المستخدمة "الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك"، عدد اللوحات "لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 لوحات"، مقاس اللوحات المقدمة، لا يقل عن 30 × 40 سم، ولا يزيد عن 60 × 80 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.آلات وترية: أولًا: آلة الكمانأولًا: آلة الكمان- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الصولو.- باخ كونشيرتو فى سلم لا الصغير "الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة".باخ كونشيرتو فى سلم مى الكبير الحركة الثالثة "Romdo".هايدت كونشيرتو فى سلم دو الكبير "الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة".ف. أ. موتسارت كونشيرتو، رى الكبير "218" أو فى لا الكبير "219" أو فى صول الكبير "216"حركة + الكاوينزا.فينيافسكى كونشيرتو فى سلم رى الصغير الحركة الأولى أو الحركة الثانية + الثالثة.فينيافسكى Léqande "مقطوعة مصنف 17".فينيافسكى بولونيز "فى سلم لا الكبير" أو الآخر فى سلم رى الكبير.فينياتسكى سكرنزو ترانتيلا Scuerzo Trent.ساراسات: فانتازيا كارمن، مقدمة وترانتبلا، Ziqeunerweiser "على الطريقة الغجرية".ماكس بروخ، كونشيرتو فى سلم صول الصغير.صانصانص. كونشيرتو رقم 3، أو هافنيز، أو روندو كابر يتشوزو.- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الستة.- حركة أولى من أى كونشيرتو أو سوناتا " هايدن، صانصانص، لالو، برامز، ديبوسى ".يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 4 دقائق ولا يزيد عن 7 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان "واقفًا" بالنسبة لآلة التشيللو "جلسًا" بحيث تكون اليدان اليمنى واليسرى واضحتين، وأن يكون الصوت مأخوذا مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلًا.فرع الغناء: يتم عمل فيديو للمغنى بأداء أغنيتين تراثيتين وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر "واقفًا"، وأن يكون الصوت مأخوذا مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.مجال الإبداع والابتكار:فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكترونى متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات لتبسيط العلوم أو شرح المناهج الدراسية أو فى مجالات الثقافة والفنون أو التعريف بالمعالم السياحية أو المواقع الأثرية أو لحل مشكلة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملف مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.فرع الابتكارات العلمية: ابتكار فى أحد مجالات تبسيط العلوم أو ترشيد الطاقة أو المساهمة فى التصدى لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا أو أحد تطبيقات إنترنت الأشياء أو فى مجالات الثقافة والفنون.