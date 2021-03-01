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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 489 ألف طفل في اليوم الأول لحملة شلل الأطفال بالمنيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة، تواصل تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تطعيم 489 ألف و207 أطفال بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الأول لانطلاقها، وتستمر الحملة حتى الأربعاء الموافق 3 مارس، مؤكدًا اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.

و قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمنياـ إلى أنه يجري متابعة اعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مع التشديد على الفرق الطبية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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