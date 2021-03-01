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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر يتفقد لجان وكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقليوبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:57 م
وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد لجان
أميرة العناني
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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الأول ‏الثانوي بمعاهد بنين طوخ الثانوي وبنين وفتيات بنها النموذجي.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان في المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد التفسير والحديث والتوحيد.

وأكد وكيل الأزهر، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا ‏على سلامة الجميع، موضحًا أن تمسك الطلاب والقائمين على الامتحانات بخروج الامتحانات في أبهى صورها، والتمسك بتحصيل العلم والمعرفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أكبر دليل وبرهان على وعيهم برسالة الأزهر التي تقع على عاتقهم.

وأشار إلى أن طلاب الأزهر هم نواة لعلماء الدين والدنيا، وما رأيته اليوم في اللجان يبشر بمستقبل مضيء لهؤلاء الطلاب، مشددًا على أن الأزهر ملتزم بتقديم المستوى اللائق؛ خدمة لطلاب الأزهر فهم بناة المستقبل وأمل مصر، موضحًا أن قيادات الأزهر تستمع لكل تعليقات الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالأزهر، ويتم دراستها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتذليل الصعوبات والمعوقات.

كما حرص وكيل الأزهر على تفقد كنترول الشهادة الابتدائية لمتابعة سير العمل، مؤكدًا على ضرورة تصحيح الأوراق بدقة حتى لا يضيع مجهود الطلاب وتعبهم، كما تفقد تحضيرات كنترول الشهادة الإعدادية، ووجه بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها، حرصًا على سير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

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