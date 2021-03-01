تعليم أسوان: معظم طلاب أولى ثانوي دخلوا على المنصة الامتحانية (صور)

تابع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، امتحانات الصف الأول الثانوى فى يومها الثانى، حيث أدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة (اللغة الإنجليزية) بالفترة الأولى من التاسعة إلى العاشرة والربع صباحًا، ومادة (الجغرافيا) في الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الثانية عشر وربع ظهرًا، طبقًا لجدول الوزارة المعلن.نجح معظم الطلاب بالصف الأول الثانوى بأسوان، فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل من الطلاب بعض المشكلات التقنية التى تم التغلب عليها من فريق التطوير التكنولوجى الكائن بكل مدرسة.ولم ترد للغرفة أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم دون أى مشكلات.وفيما يخص طلاب التعليم الفنى، أكد القبيصي أن اليوم أدى طلاب الصف الأول (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.وعلى الجانب الآخر أكد وكيل الوزارة أن اليوم انطلقت امتحانات الصف الخامس الابتدائى؛ حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم ٣٠٥٥٨ تلميذا وتلميذة امتحان (مجمع متعدد التخصصات).وأكد أن امتحانات اليوم مرت بسلام، حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان، وأسفرت متابعات المسئولين عن قيام السيد فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الامتحانات بمدارس (الشهيد يحيى حسب الله الابتدائية - سيدى الإدفوى الابتدائية - الفوزة الثانوية المشتركة).بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس (دراو بنات الإبتدائية - دراو بنين الإبتدائية - دراو الثانوية بنات).فى حين تابع صالح عبد النظير وكيل إدارة أسوان لجان (الشهيد شلبى سنوسي الإبتدائية - الخطارة سكة حديد الإبتدائية).وأكد الجميع على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.