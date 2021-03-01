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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا بالقدس

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا من طابقين في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة متابعة أهالي العيسوية محمد أبو الحمص في بيان لها أوردته وكالة وفا الفلسطينية، إن جرافات الاحتلال برفقة قوات معززة فرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل في بلدة العيسوية، وبدأت بهدمه وهو يعود لعائلة المقعد حاتم حسين أبو ريالة في المنطقة الشرقية من البلدة.

وهدم الاحتلال المنزل للمرة الرابعة، وذلك بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على جرافة كانت تعمل في استصلاح أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن إبراهيم داود، أثناء استصلاح أراض لمواطنين في منطقة بيرين التي تقام على أراضيها مستوطنة "بني حيفر".

واستولت قوات الاحتلال على عدة آليات ثقيلة كانت تعمل في استصلاح اراضي المواطنين خلال الأشهر الماضية.

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