طلاب أولى ثانوي بالغربية عن ثاني أيام الامتحانات: «أحسن من إمبارح»

أدى طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس الغربية امتحاني اللغة الأجنية الثانية والجغرافيا إلكترونيا داخل المدارس.وقالت رنين المصري، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى، إن أسئلة اللغة الإنجليزية كانت سهلة، عدا بعض الجزئيات فى الترجمة كانت طويلة، لكن تم الإجابة عنها.أضافت أن بعض زميلاتها واجهتهم مشاكل تقنية ولم يستطيعوا أداء الامتحان، وقالت إن امتحان الجغرفيا جاء سهلًا إلا أن الوقت لم يكن كافيًا، مؤكدة أن جميع الذين نجحوا في أداء الامتحان اعتمدوا على الاتصال بشبكة المدرسة وكان الوضع أفضل من اليوم الأول.أما حبيبة تيمور، طالبة بنفس المدرسة، فأكدت أن سيستم الامتحان فتح متأخرًا قليلًا مع بداية زمن الاختبار ولم تواجه أي صعوبة هى وبعض زميلاتها، موضحة أن اسئلة الامتحان اختيار من متعدد.وأدى طلاب أولى ثانوى بالغربية، اليوم الإثنين، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتي اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا إلكترونيًا وبدأ امتحان الاول عند الساعة 9 صباحًا حتى 10 وربع لمدة ٧٥ دقيقة، بينما امتحان الجغرفيا عند 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.وطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم مؤكدًا أنه حال تعطل الشبكة في الامتحانات سواء للصف الأول والثانى الثانوى الإلكترونية فالوزارة ستُعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.