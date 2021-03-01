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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة من نائب بسوهاج عن مشاكل امتحانات «أولى ثانوي»

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج في مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما واجهه طلاب وطالبات مراحل النقل بالمدارس الثانوية العامة، من مشاكل أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق المواعيد التي اقرتها الوزارة، والتي تلخصت في عدم جاهزية "السيستم" وتوقفه اثناء تأدية الطلاب للامتحانات، وعدم تمكن عدد كبير من الطلاب من تأدية الامتحانات ما تسبب في حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الظاهرة تكررت خلال الامتحانات والتجارب التي عقدتها الوزارة سابقا، ما يشير إلى حدوث إشكالية كبيرة حال تعطل "السيستم" خلال امتحانات الثانوية العامة والتي أصرت الوزارة على تنفيذها الكترونيا.

و قال النائب أنه من الطبيعي أن تتم مرحلة التنسيق مع وزارة الاتصالات قبل الامتحانات وليس أثنائها أو بعدها، وكيف لا نربط بين ما تم من وامتحانات الثانوية العامة والتي من المنتظر إجراءها بنفس الكيفية وبنفس النظام، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية كل الوسائل والمنصات الإلكترونية لاستيعاب جميع الطلاب دون حدوث مشكلة والتأكد من جاهزية البنية التحتية بشكل جيد قبل الامتحانات المقبلة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برد واضح عما حدث وضمانات عدم تكرار مرة أخرى والإجراءات التي تم أتخاذها لعدم تكرار ما حدث.

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