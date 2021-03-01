الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ستة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان لها اوردته وكالة وفا الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون.