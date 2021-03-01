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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الإنشائية بمحور مسطرد

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإنشاء محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، والذي منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها، بمناطق عين شمس، وجسر السويس والدائري، ومحور الفريق إبراهيم العرابي، وطريق بلبيس الصحراوي.

وأكد محافظ القاهرة أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور، وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التي تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية، واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات، وسيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس، والمرج، ومسطرد، والاميرية.

و يبدأ المحور الجديد في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس، مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي، فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس، وشارع المشروع الرابط بين عين شمس، والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة قد أزالت منطقة عرب الحصن 1"عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقارا، وعشة، وحظيرة مواشي، بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات، تمهيدًا لتوسعة محور مسطرد، ومحور التوفيقية المزمع إنشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذى يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.

وخلال جولته بالمنطقة تفقد محافظ القاهرة، سوق المطرية الجديد بعد تسكينه ووجه بسرعة رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المحيطة به.

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