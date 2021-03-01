مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها فى حريق شقة بفيصل

لقت طفلة مصرعها فيما أنقذت قوات الحماية المدنية شقيقيها بعد نشوب حريق داخل شقتهم في فيصل، وأخمدت قوات الإطفاء النيران قبل امتدادها لباقي العقار.وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار سكني في منطقة فيصل، ودفع اللواء هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء على الفور لإخماد الحريق.وتبين أن النيران اندلعت في شقة سكنية بسبب حدوث ماس كهربائي وبداخل الشقة 3 أطفال أشقاء، نجحت القوات في إخراجهم وتبين مصرع فتاة تبلغ من العمر عامين نتيجة إصابتها بالاختناق.وكشفت التحريات عن أن والدة الأطفال تركتهم داخل الشقة لشراء بعض متطلبات المنزل ونشب الحريق.