محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، والذى أقيم بمقر إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بحضور العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من ضباط وأفراد الحماية المدنية، وأسر الشهداء.وتفقد محافظ سوهاج ومرافقوه معدات إدارة الحماية المدنية التي تستخدم في الإطفاء وعمليات الإنقاذ، والكشف عن المفرقعات، وملابس الإنقاذ والحرائق، والمعدات التي دخلت الخدمة حديثا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها، واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام تلك المعدات.وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذي يبذله رجال الشرطة البواسل في كل القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن إلى جانب رجال القوات المسلحة، مشيدا بتجهيزات وعناصر الحماية المدنية المدربة على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية منظومة الحماية كحائط صد أساسي في مجابهة الأزمات الطارئة بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بكيفية مواجهة الطوارئ وخاصة الحرائق، والتنسيق الدائم مع الجهات والهيئات المختلفة، لتنظيم ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية.وقام محافظ سوهاج ومدير الأمن بتكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين وأسر الشهداء، واختتمت الاحتفالية بتسليم درع إدارة الحماية المدنية لـ"محافظ سوهاج، ومدير أمن سوهاج".