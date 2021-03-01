رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:58 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، والذى أقيم بمقر إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بحضور العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من ضباط وأفراد الحماية المدنية، وأسر الشهداء.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقوه معدات إدارة الحماية المدنية التي تستخدم في الإطفاء وعمليات الإنقاذ، والكشف عن المفرقعات، وملابس الإنقاذ والحرائق، والمعدات التي دخلت الخدمة حديثا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها، واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام تلك المعدات.

وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذي يبذله رجال الشرطة البواسل في كل القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن إلى جانب رجال القوات المسلحة، مشيدا بتجهيزات وعناصر الحماية المدنية المدربة على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية منظومة الحماية كحائط صد أساسي في مجابهة الأزمات الطارئة بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بكيفية مواجهة الطوارئ وخاصة الحرائق، والتنسيق الدائم مع الجهات والهيئات المختلفة، لتنظيم ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية.

وقام محافظ سوهاج ومدير الأمن بتكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين وأسر الشهداء، واختتمت الاحتفالية بتسليم درع إدارة الحماية المدنية لـ"محافظ سوهاج، ومدير أمن سوهاج".

موضوعات متعلقة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الصور

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021

الموت يغيب الباحث السوري محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«ماركوتوللي» تحيي حفلا بالمركز الإيطالي بمناسبة يوم المرأة