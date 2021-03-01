الإمارات تسجل 2526 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 175 ألف و33 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 394 ألف و50 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1238 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1107 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 382 ألف و332 حالة.