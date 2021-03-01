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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم بالفيوم بشيد بانضباط والتزام اللجان

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:47 م
الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لاأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.

وكان قد تفقد صباح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، للاطمئنان على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس ومتابعة انضباط اللجان.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد اللجان وأشاد بانضباط والتزام اللجان والجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تفقد لجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح بشرق الفيوم، حيث تابع امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وأشاد بانضباط اللجان والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتابع وكيل الوزارة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ونبه بضرورة التباعد الاجتماعي للطالبات خلال اداء الامتحان، وتابع دخول الطالبات للمنصة الالكترونية لأداء الامتحان، ونبه على مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للطالبات خلال الدخول لمنصة الامتحان وحل أى مشكلة فورا، من أجل إتاحة دخول الطالبات للمنصة فورا وأداء الامتحان في سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

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