النمسا تعرب عن قلقها من اقتحام مبنى حكومي في أرمينيا

أعربت النمسا اليوم عن قلقها للغاية من تقارير عن اقتحام متظاهرين مبنى حكومي في العاصمة الأرمينية يريفان.وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن بلاده تحث جميع الأطراف على التزام الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشددا على ضرورة تسوية جميع الخلافات السياسية عن طريق الحوار.يشار الى أنّ متظاهرين اقتحموا مبنى وزاري في يريفيان عاصمة أرمينيا وسط احتجاجات تشهدها المدينة يقودها معارضو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان.يذكر أنّ أرمينيا تشهد توترات بين الجيش والحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء عن إجهاض محاولة انقلاب عسكري بالبلاد وإقالته لرئيس هيئة الأركان.