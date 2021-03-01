«التعاون الدولى» تُطلق الحملة الرقمية «المبتكرون لمستقبل أفضل»

◄رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: 2021 سيشهد مزيدا من التعزيز لدور القطاع الخاص لا سيما من خلال التمويل الأخضر

◄الحملة تسرد الشراكات الدولية التي عززت دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية

◄استخدام المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الشباب وملايين المواطنين

◄5.9 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن محفظة الوزارة لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة



أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، حملة رقمية عالمية، تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي الحملة التي تحمل عنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل"، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية، مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وعاملا حيويا في خلق مستقبل مستدام؛ وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، لتمكينه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، وليكون طرفًا أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية، وذلك من خلال إبرام الشراكات التي تعزز دوره في خلق فرص العمل ودعم النمو الأخضر وإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من آثار جائحة كورونا.وبدأت الحملة اليوم بتسليط الضوء على قصة الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والتي من خلالها تمت إتاحة تمويل تنموي بقيمة 6.4 مليون جنيه لشركة IND للطاقة الشمسية والإنشاءات، وهي إحدى شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، حيث مكنها التمويل لتكون ضمن الشركات المنفذة لأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم "محطة بنبان بأسوان"، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والشركات الناشئة للعمل في المشروعات القومية الكبرى بما يعزز خبراتها.وكشفت مصر في عام 2019، عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، من خلال مجمع بنبان بأسوان، الذي يمثل حافزًا ودافعًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة خلال السنوات المقبلة، حيث يمتد مجمع بنبان على مساحة 36 كيلو متر مربع، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لتوليد 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة؛ وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وعلقت وزيرة التعاون الدولي قائلة "نسعى بشكل قوي ليكون النمو الأخضر جزءًا رئيسيًا من تفكيرنا وعملنا، ومحورا أساسيا في السياسات التي تعمل من خلالها الدولة على مكافحة تغيرات المناخ وتوفير الطاقة المستدامة للمواطنين، ودفع العمل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، على جمع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، وكذلك القطاع الخاص، لخلق شراكات دولية جديدة، تسهم في قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، لاسيما من خلال التمويل الأخضر، الذي أصبح محل تركيز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية.من ناحيته قال إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة IND، والذي شاركة في الحملة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي: "إنه لمن دواعي الفخر أن نكون جزءًا من الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، لقد تأسست الشركة في عام 2009 للعمل في مجال الإنشاءات قبل أن تضم لنشاطها الطاقة الشمسية في عام 2014 عندما أصدرت الدولة قانون الطاقة المتجددة لدعم مشاركة القطاع الخاص في هذه النوعية من المشروعات وتشجيع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر".وأوضح أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان هو مشروع رائد ويعتبر علامة فارقة في سابقة أعمال أي شركة تود النجاح في مجال الطاقة الشمسية، وهذه المشاركة ستدفعنا للمضي قدمًا نحو أهدافنا، مضيفًا أن وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لعبا دورًا في تحقيق هذا الهدف من خلال التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها.وتسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أن تزيد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة العمل في قطاع الطاقة، بما يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في كتابة مقال، مع سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حول ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأهمية هذا الأمر لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما عرضت فيه الشراكات الدولية الناجحة في هذا المجال، ونشر المقال على منصة FDI Intelligence التابعة للصحيفة العالمية Financial Times.https:www.fdiintelligence.comarticle79361وساهمت الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة المملكة العربية السعودية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حتى الآن، في تمويل أكثر من 2180 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، ساهمت في توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قد أتاحت تمويل بقيمة 225 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس لتمويل المشروعات المنشأة حديثًا أو القائمة، التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، تركيزًا على محافظات الصعيد والدلتا.وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي 34 مشروعًا تعمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتبلغ قيمة التمويلات نحو 5.9 مليار دولار، تمثل 23% من محفظة التمويل التنموي الجارية.