كوريا الجنوبية: جاهزون للحوار مع اليابان لفض النزاع التاريخي

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، إن بلاده جاهزة للحوار مع اليابان في أي وقت من أجل تعاون أقوى وبشكل منفصل عن النزاع التاريخي المطول بينهما.وأكد مون جيه إن - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية - أن التعاون بين الجانبين سيساهم في تقوية العلاقات الثلاثية مع الولايات المتحدة.. مضيفا أن "الحكومة الكورية جاهزة للجلوس مع الحكومة اليابانية في أي وقت للحوار، وأنه على ثقة من أنه إذا تعاوننا مع التحلي بروح محاولة فهم بعضنا البعض، سنتمكن بحكمة من حل قضايا الماضي".وأعاد مون التأكيد على الالتزام بالسعي للوصول إلى حل يركز على حقوق الضحايا الناتجة عن الحرب التي دارت بين البلدين سابقا، وفعل كل ما هو ممكن لاستعادة شرف وكرامة الضحايا.