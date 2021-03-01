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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة ليبيا: واثقون من إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق قريبا

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:45 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
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قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إنه واثق من إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال منح الثقة للحكومة قريبا.

وأضاف الدبيبة - في بيان أذاعته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن المرحلة السابقة بما فيها من انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع، ستنتهي دون رجعة.

كما أكد رئيس الوزراء الليبي الجديد أن الحكومة الجديدة تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي، بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها.

وأعرب عن ثقته في وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة.

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