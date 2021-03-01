جامعة الأقصر تعلن حاجتها لوظائف أعضاء هيئة تدريس

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الإثنين، عن حاجتها لشغل وظائف: أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس بكليات "الحاسبات والمعلومات- الألسن".كما أعلنت حاجتها إلى وظائف "أستاذ مساعد- مدرس" بكلية الآثار، وذلك خلال الفترة من 1-3-2021 حتى 15-3-2021.ومن المعروف أن الأقصر، تم استقلالها رسميًا عن جامعة جنوب الوادى، وذلك بالقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء "جامعة الأقصر" الجديدة وفصلها تمامًا عن جامعة جنوب الوادى، وذلك بالقرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع الأقصر كجامعة مستقلة.