4557 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك اليوم الإثنين تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ" الدولي أن الأرقام الجديدة تزيد بخمسمائة حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.يذكر أن التشيك سجلت أولى حالات الإصابة بالفيروس في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ذلك الحين مليون و239 ألف إصابة فيما بلغت حالات الوفاة 20 ألفا و469.