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الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:42 م
نجوم الفن يهنئون
نجوم الفن يهنئون هيثم مازن
جمال عاشور
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أعرب عدد من نجوم الفن عن إعجابهم بفكرة كتاب «لحظة فارقة» للكاتب والفنان هيثم مازن، وقاموا بإهداء كلمة من خلال صفحاتهم الشخصية.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة صابرين التي أبدت إعجابها بعنوان الكتاب "لحظة فارقة"، مضيفة أن بينها وبين هيثم مازن من الروحانيات واللحظات الفارقة الكثير، متمنية له التوفيق والنجاح.

كما وجه المطرب إيهاب توفيق الشكر لهيثم مازن، لإهدائه كتابه لحظه فارقة، مؤكدًا أنه شغوف بقراءته.

ومن جانبه أعلن الكاتب الفنان والكاتب هيثم مازن في تصريحات صحفية أنه يستعد حاليًا، لتسجيل مجموعة من «الرباعيات» المنشورة في كتابه «لحظة فارقة»، بموسيقى بسيطة من ألحان الملحن عصام إسماعيل، على أن يتم نشرها قريبا عبر منصات السوشيال ميديا.

وقال هيثم مازن في مقدمة كتابه "لحظة فارقة" إن هناك أوقات في حياة الإنسان يمر بتجارب مؤلمة لم يكن يتخيل أنه سيعيشها، فتصبح مثل الكابوس المخيف لا يستطيع الاستيقاظ منه ويشعر أنه يسجن وتسجن بداخله كلماته وأحلامه وآلامه ومشاعر أخرى كثيرة.

يذكر أن هيثم مازن ملحن وشاعر ومطرب وكاتب، صدرت له رواية بعنوان "بنت عمري"، استعرضت المصاعب والأوجاع التي تواجه الإنسان في حالة الحب، وتُصبح سبب تحول كبير في حياته، وبداية لمرحلة جديدة مختلفة ولكن بشرط أن يتمكن من فهم وتفسير إشارات السماء.

ويعمل "مازن" حاليًا على عمل روائي جديد شرُف على الانتهاء، يتناول خلاله الماورائيات ليذهب مع القارئ في رحلة من التشويق والغموض.

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