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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:41 م
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها حسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال الحفاظ على سلامة الطلاب وجميع منتسبي الجامعة من خلال الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح زكي أن الامتحانات بقطاع الدراسات العليا والبحوث بدأت من ٢٧ فبراير وتستمر حتى ٢١ مارس القادم، ويستثنى من ذلك بعض الكليات ذات الأعداد الكبيرة.

ومن جانبها قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد الجان الامتحانية لكليات التمريض، العلوم، الطب البيطري والاستزراع السمكى وكان فى استقبالها عمداء ووكلاء الكليات، هذا وشددت الدكتورة ماجدة هجرس على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية وتابعت تطبيقها داخل اللجان، جاء ذلك أمس الأحد الموافق ٢٨ فبراير.

أما اليوم الأثنين الموافق ١ مارس فتعقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة والزراعة وسط متابعة دورية من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بذكر أن امتحانات الدراسات العليا بدأت يوم السبت بكلية العلوم ثم يوم الأحد عقدت الامتحانات داخل خمس كليات هي التمريض، العلوم، السياحة والفنادق، الطب البيطري، الآداب والعلوم الإنسانية، كما عقدت الامتحانات بمعهدي الاستزراع السمكي ومعهد الدراسات الأفرواسيوي.

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