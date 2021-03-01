قرر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، تعيين اللواء مراد محمد السيد، مدير مطار الأقصر الدولي، مديرًا لمطار الغردقة الدولي، كما شمل القرار تعيين اللواء هشام فريد مديرًا لمطار الأقصر الدولي.وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد أجرى خلال اليومين السابقين، جولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر وسوهاج الدولي، للاطمئنان على الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم الشتوي الحالي، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية والوقائية بالمطار، وتفقد صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، ومركز العمليات لمتابعة انتظام العمل بالمطار، واطلع الوزير على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وذلك فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.