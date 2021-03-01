رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس الإمارات يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:40 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نيفين أشرف
طباعة
تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء تسليم الراسلة من خلال السفير أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، له اليوم في إمارة دبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتضمنت الرسالة تهنئة سلطان عمان إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ الذي وصفه بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب كافة.

وتطرقت الرسالة إلى "كسبو دبي 2020"، والتأكيد على مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة دبي أكتوبر القادم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط