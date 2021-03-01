نائب رئيس الإمارات يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء تسليم الراسلة من خلال السفير أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، له اليوم في إمارة دبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.وتضمنت الرسالة تهنئة سلطان عمان إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ الذي وصفه بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب كافة.وتطرقت الرسالة إلى "كسبو دبي 2020"، والتأكيد على مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة دبي أكتوبر القادم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".