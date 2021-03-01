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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 16 موظفًا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالأقصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلن عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، إحالة 16 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك في إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور والمتابعة على عدد من القطاعات الخدمية داخل نطاق مدينة الأقصر من قبل أعضاء التفتيش وهم هاني عادل سعد وكيل الإدارة، وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين، وأسفرت هذه المتابعات عن تبين غياب 16 موظفًا وموظفة بإجمالي عدد 8 محاضر دون سند قانوني تم إحالتهم للتحقيق.

وأوضح مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أنه تنفيذا لتعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن إجمالي عدد المتابعات 74 متابعة خلال شهر فبراير 2021 الماضي وعدد 66 تم الحفظ فيها، وهذا يوحى بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات لتطهير شوارع الصنايع والمنشية وشرق السكة والمدينة المنورة والتليفزيون وشارع الطيب وموقف أرمنت، من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

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