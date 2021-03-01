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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتياح بين طلاب أولى ثانوي بالغردقة: «السيستم موقعش» (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:38 م
طلاب أولى ثانوي بالغردقة
طلاب أولى ثانوي بالغردقة
علي عواد
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سادت حالة من الارتياح والرضا بين طلاب أولى ثانوي بالغردقة عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الانجليزية والجغرافيا، حيث أعرب الطلاب عن ارتياحهم بعد سهولة الامتحان، واستمرار عمل السيستم دون أي مشاكل.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة البحرالأحمر، اليوم، امتحان مادتي اللغة الانجليزية والجغرافيا، بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر الأحمر، إن الطلاب بدأوا الامتحانات اليوم إلكترونيا في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية داخل المدارس عن طريق شبكة الإنترنت المتاحة بالمدارس أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، ولا يسمح بعقد الامتحان بأي حال من الأحوال خارج المدرسة، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل شكاوي من الطلاق خلال الامتحانات وتم حل جميع المشكلات التي واجهتهم فورًا.

وأضاف منير، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكاشف الحرارى للطلاب، بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون الامتحانات بالفترة الأولى مادة الانجليزية لمدة 90 دقيقة ومادة الجغرافيا وفقًا للجداول المعلنة.

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