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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

60 رحلة بالون طائر تحلق فى سماء الأقصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:38 م
رحلة بالون طائر
رحلة بالون طائر
هدى الأمير
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انطلقت ٦٠ رحلة بالون طائر، على متنها ٨٧٥ مصريا وأجنبيا، اليوم الاثنين، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، من ارتفاع يتعدى ٤٥٠ متر فوق الأرض للاستمتاع بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقال هانى السيد، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت، اليوم الاثنين، بعدد ٦٠ رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، على ٤ رحلات، ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الإقبال على الرحلات، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها المصريين والأجانب الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية.

ولفت «السيد» إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الامنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، وكذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية بكل صرامة، من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات وقياس درجات الحرارة، وتعقيم البالون عقب كل رحلة بشكل كامل.

أعرب أيمن أبوزيد، رئيس جمعية الأقصر للتنمية السباحية والثقافية، عن سعادته بعودة نشاط رحلات البالون الطائر، والتى تعد أحد أهم المزارات التي يقبل عليها المصريين والأجانب، باعتبارها واحدة من اهم رياضة المغامرات في العالم، مؤكدا أن عودة هده الرحلات تساعد جهود تنشيط السياحة ولجنة تسويق السياحة الثقافية في اعادة عدد من الاسواق المختلفة لزيارة الاقصر واسوان

وأضاف، أن مدينة الأقصر، قبل جائحة كورونا كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا، حيث كانت تسير قرابة ١١ ألف رحلة بالون في سمائها سنويا تقل على متنها ما يقارب من ٢١٦ ألف سائح طوال أيام العام، موضحًا أن مدينة الأقصر تتفرد بين كل المقاصد السياحية المصرية بوجود رحلات البالون الطائر في سمائها، وأنه بات بمقدور شركات البالون أن تقوم بمزيد من الرحلات اليومية، بعد السماح بطيران البالون في أوقات مختلفة من النهار، وذلك بعد أن كانت رحلاته قاصرة على ساعات الصباح الأولى فقط.

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