مجلس النواب يوافق على تبعية «المركزي للتنظيم والإدارة» لرئاسة مجلس الوزراء

وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بما يقضي بتبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء.وحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولى في فقرتها الثانية على "أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلًا من النص القائم والذى يقضى بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي".