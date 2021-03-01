سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بشارع الثورة كورنيش النيل أمام مديرية الأمن، والجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانتهاء تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن‬.وأشار سكرتير مساعد محافظة أسيوط، إلى التنسيق بين شركات الغاز الطبيعي والمحافظة والإدارات والجهات المعنية للتغلب على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ أعمال الإصلاح وإنهاء الأعمال، وإعادة رصف الطريق عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل الغاز، مطالبًا بالانتهاء من إعادة توصيل الغاز الطبيعي في المواعيد المحددة طبقًا للخطة الزمنية المقررة.‬‪ومن جانبه، ‪شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الانتهاء من أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بشارع الثورة "كورنيش النيل" في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى اهتمام المحافظة بشكل خاص بهذا القطاع الهام والذي يقدم خدمة للمواطنين، موضحًا أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن.