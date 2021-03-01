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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوبرا القاهرة في حفل تنكري على المسرح الكبير

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:34 م
أوبرا القاهرة
أوبرا القاهرة
حسن أمين
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تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى رائعة الموسيقار الإيطالى العالمي جوزيبي فيردي "أوبرا الحفل التنكري" بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو إليو أورتشولو وفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف أرمينيا كامل مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي، ومن إخراج حازم طايل وذلك لمدة ثلاثة ليالي تبدًا الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 3، 4، 5 مارس على المسرح الكبير.

تضم الأوبرا 3 فصول ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية وتدور أحداثها فى بوسطن خلال نهايات القرن السابع عشر حول ريكاردو حاكم المدينة والعاشق لـ اميليا زوجة صديقه ريناتو الذى يكتشف مؤامرة ضد الحاكم يعدها مجموعةً من القادة العسكريين بمساعدة الساحرة أولريكا الصادر حكمًا بنفيها، ولكن ريناتو يطلب من الحاكم ريكاردو العفو عنها لمعرفته بإمكانياتها الروحانية، ولذلك يقرر الحاكم زيارتها فى ملابس تنكرية ليتأكد من قدراتها وبالفعل يذهب لكوخها لتقرأ له الطالع فيكتشف مفاجأة غريبة وتتوالى الأحداث.

صمم الديكور والإضاءة المهندسان محمد الغرباوي وياسر شعلان ويؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة الأوبرا مع مجموعة من المغنيين الأجانب هم السوبرانو إيمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور اميليا، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دي فيتري فى دور ريكاردو، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع إنجي محسن فى دور اوسكار، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع الإيطالى بييرو تيرانوفا فى دور ريناتو، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع الميتزوسوبرانو جولي فيظي فى دور اولريكا، الباريتون عزت غانم فى دور توم، الباص رضا الوكيل فى دور صموئيل، الباريتون أسامة جمال بالتبادل مع عماد عادل فى دور سيلفانو، التينور تامر توفيق فى دور القاضي، التينور أسامة على فى دور الخادم.

يشار إلى أن أوبرا الحفل التنكري قدمت لأول مرة على مسرح أوبوللو بروما عام 1859 وجمع فيردى فى موسيقاها أساليب درامية متعددة امتزجت فيها التراجيديا والكوميديا بشكل متجانس ومتوازن واعتمد في ذلك على التناقض اللحني وتناول الشخصيات بفكر موسيقى يميل إلى الإيجاز والتركيز.

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