وسط غياب الفنانين.. صلاة الجنازة على الفنانة أحلام الجريتلي (فيديو)

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنانة أحلام الجريتلي، بساحة مسجد القبة الفداوية بالعباسية بمحافظة القاهرة، عقب صلاة الظهر وذلك مع مراعاة الإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتم نقل الجثمان لدفنه بمقابر أسرتها بالعباسية، وسط غياب تام من الفنانين، ولم يحضر الجنازة سوى أقاربها وجيرانها من أهالي العباسية.