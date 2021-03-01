غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعز ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.وتقدم الفرقة عددا من الأغاني الفلكلورية والمعاصرة، لكبار الملحنين والمطربين، منها "مضناك" و"من غير ليه" لمحمد عبد الوهاب، "ليالي الأنس" لأسمهان، "سواح" لعبد الحليم حافظ، "في يوم وليلة" لوردة، وغيرها من الأعمال التي تعيش في وجدان الشعب المصري.