إيبارشية حلوان والمعصرة تفتتح مدرسة «أنقياء القلب» (صور)

افتتحت كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بالمعصرة، مدرسة داخلية لذوي القدرات الخاصة بمنطقة المعصرة، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة برئاسة الأنبا بيسنتي.وتحمل المدرسة الجديدة – بحسب الكنيسة- شعار "أنقياء القلب" وهو اللقب الذي كان قد أطلقه المسيح منذ 2021 عامًا على البشر الذين يصنعون سلامًا في الأجواء المُحيطة.وأشارت الكنيسة إلى أن "انقياء القلب"، تُقدم رعاية كاملة للأطفال من ذوي القدرات، وذلك على مدار اليوم، إضافة إلى الجلسات اليومية التدريبية والرياضية للأطفال، وهذا يأتي بجانب الأنظمة الغذائية التي تمنحها المدرسة للأطفال وفقًا لأعمارهم وحالاتهم، والرعاية الصحية المُتكاملة.وعلى الصعيد النفسي، فأكدت الكنيسة أن "أنقاء القلب" تسير وفق برامج تدرب الأطفال على تجب العادات الخاطئة، والسير وفقًا للقواعد الاجتماعية الصحيحة مثل النوم والاستيقاظ في الاوقات المبكرة.