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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سهام الإرهاب تحاول تقويض الاستقرار».. أبرز رسائل السيسي في منتدى أسوان للسلام

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:33 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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انطلق اليوم الإثنين، منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، والذي يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى، وبناء أفضل".

وترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح المؤتمر:
- تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية.
- يجب توحيد الجهود لدعم الأليات الأفريقية لمنع وتسوية النزاعات.
- الوقت الراهن هو الأمثل لمواجهة ودراسة التحديات الجسيمة التي تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها تحديات جائحة كورونا.
- سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا فضلا عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسرى.
- منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء.
- دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.


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