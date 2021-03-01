570 مليون جنيه لتأهيل وتبطين ترع الشرقية

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتفقد المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بالشرقية، والدكتور ممدوح غراب المحافظ، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد المياه، ومنها ترعة النعامنة زمام هندسة رى مشتول السوق فى وجود طاقم الإشراف، للحث على سرعة التنفيذ بالمواصفات المطلوبة وأسرع وقت للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.وقال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، إنه جارى تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين 23 ترعة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه فى مركز الحسينية، يتم استكمالها فى المرحلة الثانية بإجمالي 35 ترعة بتكلفة تصل إلى 570 مليون جنيه لخدمة 98 ألف فدان بأطوال 280 كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بتكلفة 12 مليون جنيه، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن الأعمال التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بحالة ممتازة، وتم التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.