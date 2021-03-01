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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: تسليم 5818 عاملا غير منتظم وثيقة تأمين تكافلي بسوهاج

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في تسليم 5818 عاملا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتحملت تكلفتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقال وزير القوى العاملة، في رسالة وجهها للحضور، إن تسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بسوهاج على هذا الجهد الطيب، مطالبهم بمزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

من جهته، وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج الشكر والتقدير للوزير على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.

وقال محافظ سوهاج: "اليوم نسلم 5818 وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي".

وأكد الفقي اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وكشف محافظ سوهاج عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بسوهاج خلال العام الماضي فقط من 1300 عامل إلى 8000 عامل نتيجة كم المشروعات الضخمة التي وفرتها الدولة في كافة القطاعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل "تطوير الريف المصري"، و"حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدا أنه سيتم رعاية جميع فئات العمالة غير المنتظمة، ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لـعمال الصيد، والمحاجر، والزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة.

وفي نفس السياق، استعرض الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، ما قامت به المديرية من أغسطس 2019 منذ بدء تطبيق اللائحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة، حتى فبراير 2021، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية المجانية من كشف طبي وصرف الأدوية لـ6252 عاملا بمبلغ 634 ألفا و382 جنيها، والرعاية الاجتماعية لـ1201 عامل بمبلغ 2 مليون و458 ألف جنيه.

وأضاف، أنه تم صرف المنح الدورية الأربعة "عيد العمال، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، والمولد النبوي الشريف" لنحو 19 ألفا و703 عمال بمبلغ 6 ملايين و566 ألفا و900 جنيه، فضلا عن عمل 1350 شهادة أمان بقيمة 500 جنيه لـ1350عاملا غير منتظم من المسجلين بالمديرية تصرف في حالة الوفاة مبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة لميكنة العمل بالكامل داخل إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية وربطها إلكترونيا بالمنظومة الإلكترونية بالوزارة ضمن خطة التحول الرقمي.

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