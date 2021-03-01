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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية «شيبة» بعد إدراجها بـ«حياة كريمة»: «جميلك على راسنا ياريس»

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:32 م
أهالي قرية شيبة
أهالي قرية شيبة
المنيا ـ على حسين
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عبر أهالي قرية شيبة التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا عن فرحتهم الكبيرة بعد اختيار قريتهم في مبادرة "حياة كريمة" ضمن 192 قرية تقع داخل خمس مراكز بالمحافظة لتطويرها.

أهالي القرية البالغ عددهم ما يقرب من 25 ألف نسمة أكدوا أنهم كانوا منسيين ومهمشين ولم يصدقوا في البداية أن قريتهم التي أصابتها الشيخوخة والشيبة مثلما قالوا ستكون مبادرة "حياة كريمة" هي نافذة الأمل لعودة الحيوية والشباب لقريتهم من جديد، كما أن هذه المبادرة أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بالغلابة والفقراء في كل مكان في مصر وأنه وعد فصدق وحول الحلم إلى حقيقة كنا نراه مستحيلا.

وطالب فوزى فهمى حسب الله أحد أبناء قرية شيبة بإنشاء وحدة صحية متكاملة شاملة الخدمات، حيث أن الوحدة الصحية الموجودة بالقرية ليس بها أي خدمات والطبيب يأتي مرة واحدة وهو ما يجعلنا ننقل مرضانا الى مستشفيات أبو قرقاص أو ملوى لإسعافهم مما يعرضهم للخطر خاصة أن الطريق لهذه المستشفيات يحتاج أن نركب العوامة والتي ننتظرها تأتى من البر الغربي وننتظر أن تشحن السيارات والركاب وكل ذلك إهدار للوقت ومن حياة المريض.

وأكدت نادية زكي أنها تكاد تطير من الفرحة والسعادة بعد أن علمت أن مبادرة الرئيس السيسي ستقوم بإعادة بناء منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها حيث كان المنزل على وشك الانهيار وكان إعادة بنائه حلم مستحيل التحقيق لأنهم فقراء ولا يملكون سوى قوت يومهم.

وأضاف شحاتة محمد من أهالي القرية أنه لأول مرة يشعر بهذا الاهتمام بقريته وهذا الاهتمام يأتي من الرئيس السيسي شخصيا والفرحة والسعادة أصبحت على كل وجوه أهالي القرية والتي كانت تنعدم فيها كافة الخدمات الضرورية وأنا شخصيا أشعر بالفخر لأن السيسي هو رئيسنا وأطالب مبادرة حياة كريمة بإنشاء وحدة بيطرية ومجزر آلي بالقرية خاصة وأن القرية انتشر بها العام الماضي مرض الحمى القلاعية بين المواشي وفقدنا أعداد كبيرة بسبب عدم تواجد وحدة بيطرية لعلاجها.

وشكر محمد حمدي عمدة قرية جزيرة شيبة الرئيس السيسي على اهتمامه بالفقراء والبسطاء بالقرى ومبادرته التي أشعرت المواطنين بالقرية بآدمتيهم ومدى الاهتمام بهم وأنهم غير مهمشين كما كنا نشعر سابقا، مؤكدا أن القرية تحتاج إلى إنشاء مكتب بريد بها رأفة بكبار السن والسيدات والمرضي والذين يضطرون إلي الذهاب لقرية دير أبو حنس أو قرية بني حسن الشروق وهو ما يمثل عبئا بدنيا وماديا، مشيرا إلى قيامه بالتبرع بمساحة أرض تبلغ قيراط لبناء مكتب بريد عليها وأن لجنة قامت بمعاينتها وقامت برفع تقرير لهيئة البريد وفى انتظار القرار بالموافقة.

وطالب مصطفى عبادة برصف الطريق من العوامة حتى البلد وهى مساحة لا تزيد عن كيلو متر واحد وإنشاء محطة لمياه الشرب لأن المياه غير نظيفة ومختلطة بالصرف وتسبب العديد من الأمراض وفي مقدمتها الفشل الكلوي، كما نطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرية، مناشدا الرئيس بزيادة معاش المعاقين الحاصلين على نسبة 50% عجز، حيث أنه معاق ويحصل على معاش 447 جنيها وهناك الكثير من المعاقين عندهم أسر وأولاد ويحصلون على نفس المعاش، مؤكدا أنه يثق أن الرئيس لا يترك مطلبا للغلابة إلا يحققه، كما نعلم اهتمامه بذوي الإعاقة فالرئيس يحب بلده وشعبه.

بينما طالب محمد عبد الجليل أحد أبناء القرية بإنشاء مركز شباب بالقرية يتجمع بداخله شباب القرية ويمارسون فيه الأنشطة وهناك قطعة أرض مخصصة بالفعل لذلك بدلا من الجلوس في الشوارع وعلى المقاهي.

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