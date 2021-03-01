حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة السيارات في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطلَين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، حال استقلالهما سيارة.وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى مُبلغ بفقدها، وكذا بالكشف الفني على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما، بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار.وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما، وأقرا بارتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.