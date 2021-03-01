رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة السيارات في مصر الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:31 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطلَين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، حال استقلالهما سيارة.

وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى مُبلغ بفقدها، وكذا بالكشف الفني على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما، بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار.

وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما، وأقرا بارتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط