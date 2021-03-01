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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:31 م
فعاليات القافلة الثقافية
فعاليات القافلة الثقافية
آلاء حسن
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة بثقافة البحر الأحمر والتي استمرت ثلاثة أيام على التوالي، وتستكمل مسيرتها في قرى الجنوب متجهة إلى قرية إدلديب بمدينة أبو رماد وتستمر لمدة 3 أيام بدءا من الأحد 28 فبراير 2021.

وبدأت فعاليات الختام بمحاضرة بعنوان "نماذج مشرفة للمرأة في حلايب" قدمها صلاح حسين محمد وكيل إدارة حلايب التعليمية، تحدث قائلا: المرأة نصف المجتمع، قد أصبح للمرأة دور كبير بالمجتمع في السنوات الأخيرة، ويزخر التاريخ بالكثير من السيدات وقد نجحن في اثبات وجودهن وقدمن العديد من الخدمات للوطن وأصبحن نماذج مشرفة وصورة ناجحة لكل امرأة على مر التاريخ، وأشار إلى إحداهن بمدينة حلايب فايزة احمد أبو الحسن وهي مديرة ادارة حلايب التعليمية وإنها تعمل في هذه المنطقة الصعبة المعيشة، ودورها في النهوض بالعملية التعليمية بالجنوب، بالإضافة إلى استكمال أعمال الورشة الفنية لتدوير مخلفات البيئة مع المدربة ندى جمال الدين وتم عمل فازة ورد من زجاجة المياه الغازية وورق التصوير، أعقبها ورشة اكتشاف مواهب في العزف على آلة الطنبورة وإلقاء قصائد شعرية "في حب مصر" لعبدالله مبارك بجانب معرض للكتب من إصدارات الهيئة، واختتمت الاحتفالية بتوزيع جوائز على المتميزين بالقافلة.

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