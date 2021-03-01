نيجيريا تعطي الأولية لإنقاذ الطالبات المختطفات

تعهد الوفد الرئاسي النيجيري الذي قام بزيارة ولاية زامفارا نيابة عن الرئيس محمد بخاري على خلفية حادث اختطاف 317 تلميذة من مدرستهم الداخلية في قرية جانجيبي النائية بولاية زامفارا في شمال غربي نيجيريا من قبل نحو 100 مسلح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الفتيات المختطفات وعودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت.وقال هادي سيريكا وزير الطيران النيجيري ورئيس الوفد إن الرئيس يشعر بالحزن البالغ إزاء اختطاف الفتيات الصغيرات في جنجيبي، وقد أدان الحادث بأشد العبارات وأكد أن الفتيات سيلتقون بأسرهم في وقت قريب.من جانبه، تعهد بيلو ماتوالي حاكم ولاية زامفارا بجعل عودة الفتيات الأولوية المطلقة، مصممًا على اتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد.يشار إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا الطالبات يوم الجمعة الماضي، في عملية اختطاف تعتبر الثانية من نوعها التي تحدث لطلاب المدارس خلال نحو أسبوع.