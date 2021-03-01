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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المئات يتظاهرون للمطالبة بإبطال قانون الأمن الرقمي ببنجلاديش

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:29 م
المئات يتظاهرون
المئات يتظاهرون
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تظاهر مئات الطلاب في بنجلاديش، اليوم الإثنين، للمطالبة بإبطال قانون الأمن الرقمي والاحتجاج على وفاة كاتب بارز في السجن بعد حبسه على خلفية القانون.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن قرابة 300 طالب تظاهروا في العاصمة دكا، وكسروا الحواجز في الطريق المؤدي لوزارة الداخلية قبل أن تمنعهم قوات الشرطة من الوصول إليها، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح 7 طلاب احتجزوا خلال تظاهرات إدانة وفاة الكاتب البارز مشتاق أحمد، 53 عاما، داخل السجن الذي قضى فيه تسعة شهور.

يشار إلى أن وفاة الكاتب البارز الخميس الماضي أثارت سلسلة من التظاهرات في البلاد، والذي كان قد احتجز في مايو الماضي بعدما انتقد أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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