السيسى: لن نتوانى عن النهوض بأجندتنا الإفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية منصة إفريقية تفاعلية، تم تدشينها خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، مضيفا: «إن مصر حرصت على عقد الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية بشكل افتراضي لاستكمال ما حقتته الدورة الأولى من نجاحات».

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية فى نسخته الثانية، إن تحديات جائحة «كورونا» لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية، مشددا على أن تجربة مصر الرائدة في البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا.

وأضاف الرئيس السيسي: نؤكد دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.