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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن «منتدى أسوان الثاني»

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:25 م
منتدى أسوان الثاني
منتدى أسوان الثاني
إيمان ماهر
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انطلق اليوم الإثنين، منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، والذي يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى، وبناء أفضل".

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن المنتدى.

- تنطلق نسخته الثانية افتراضيا اليوم لمدة 5 أيام.

- تطرح النسخة الثانية من المنتدى، أجندة استشرافية في إطار رسم إفريقيا لخطة تعافيها بعد وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة للإسراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات، إلى منع النزاعات.

- يضم قادة الحكومات الإفريقية وممثلة المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

- يتولى مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ بناء السلام السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان.

- يستمر المنتدى في دعم الحلول والجهود التي تقودها إفريقيا لضمان أن تكون الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والقارية مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع "الوضع الطبيعي الجديد" في أعقاب الوباء.

- سيركز على تدابير ملموسة لدفع تنفيذ العلاقة بين الإنسانية والتنمية والسلام على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

- يركز المنتدى على قضية التغيرات المناخية والتجارة بين الدول الأفريقية وما تسهم به تجاه تحقيق الاستقرار فى قارة أفريقيا.

- يناقش تطوير البنية التحتية كركيزة مهمة للتنمية.

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