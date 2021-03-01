نهال عنبر تكشف الحالة الصحية ليوسف شعبان في الأيام الأخيرة (فيديو)

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن حالة الصحية للفنان الراحل يوسف شعبان، في الأيام الأخيرة.وقالت إن قلبه توقف منذ فترة، ودخل في حالة سيئة في مستشفى العاصمة، وقمت أنا والدكتور أشرف زكي بنقله إلى مستشفى العجوزة، وبدأ الأكسجين يقل حتى انتقل إلى رحمة الله.وأضافت أن الفنان الراحل كان إنسان وصديق عزيز يعتمد عليه، كان رجل بمعنى الكلمة، ومعروف برجولته الكبيرة وله مواقف معي لن أنساها أبدا.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.