1409 إصابات جديدة بـ«كورونا» في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 460 ألفا و849 حالة، وتعافى منهم 432 ألفا و16 حالة، بينما توفي 8574 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 1353 شخصًا بالمستشفى للعلاج، منهم 290 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى تطعيم لقاح كورونا 645 ألفا و986 شخصا.وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند 64 وكارينثيا 45 والنمسا السفلى 421 والنمسا العليا 215 وسالزبورج 68 وستيريا 150 وتيرول 87 وفورارلبرج 32 وأخيرا العاصمة فيينا 327 حالة.