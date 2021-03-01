مصر للطيران تسير 45 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 45 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، أبوچا، تونس، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، روما، أثينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 3766 راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.