الهروب من جحيم أردوغان.. تفاصيل فرار 20 ألفا ولجوء 9 آلاف إلى اليونان

-فرار 20 ألف تركي إلى اليونان



-طلبات لجوء من 9 آلاف تركي



-قمع وتوقيف للأتراك عل الحدود التركية اليونانية



-أسوا اللحظات بعد الاعتقال خلال رحلة الهروب



تتوالى التقارير التي تكشف كيف يهرب الأتراك من جحيم الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاصة في أعقاب عمليات القمع التي قامت بها حكومة العدالة والتنمية بعد محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016.وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة حرييت التركية، عن فرار حوالي 20 ألف مواطن تركى إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة عام 2016.وأوضحت الصحيفة التركية، أن غالبية الـ19653 شخصا الذين دخلوا اليونان بعد الانقلاب الفاشل، متهمون بالانتماء إلى حركة جولن، التى تصنفها أنقرة جماعة إرهابية.وطلب 9000 مواطن تركي اللجوء في اليونان، ونجح 2000 فقط، بينما لم يستمع السبعة آلاف الباقون إلى طلباتهم بعد، كما تم رفض طلبات 697 مواطنا تركيا.وكانت الحكومة التركية بدأت عقب فترة من محاولة الانقلاب، حملة قمع ضد أتباع الداعية فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة في المنفى الاختياري، كما تم تعرض أكثر من 150 ألف شخص، بما في ذلك الآلاف من المسؤولين العسكريين، للطرد أو الوقف من وظائفهم، بينما فر عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه بهم من أنصار جولن إلى الخارج، بما في ذلك اليونان المجاورة.كما تشهد السجون والمعتقلات التركية العديد من القصص الإنسانية المأساوية لمواطنين زج بهم نظام أردوغان إلى السجون دون تهمة حقيقية، وذلك في إطار الحملة الشرسة واسعة النطاق التي يشنها النظام على حركة جولن.ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، فقبل أسابيع أوقفت قوات حرس الحدود التركية، 6 مواطنين من بينهم 4 يحملون رتبة صف ضابط سابق في قوات الدرك وخامسا كان يعمل قاضيا، أثناء محاولتهم للفرار إلى اليونان.ولجأ هؤلاء الأتراك للسفر لليونان هربا من الاضطهاد السياسي الذي يتعرضون له من النظام الحاكم بزعم الانتماء لحركة جولن.وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، بأن قواتها أوقفت 6 مواطنين في قضاء إسبالا بولاية أدرنة، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.وقال أحد الفارين بعد اعتقاله لفترة باتهامات منها الانضمام إلى حركة جولن، وتمويلها ماديا والمساهمة في الانقلاب، إنه سجن لمدة 8 شهور، وطوال تلك الفترة لم يكن انشغاله وخوفه على عائلته وما تواجه في ظل القمع كافيا بل كان يعاني أيضا من نقص المياه والطعام داخل السجن.وأضاف مواطن تركى فى تقرير مع يورو نيوز، أن إدارات السجون والمعتقلات في تركيا لا تراعي مساحات الزنزانة بالنسبة لعدد السجناء، قائلا "لقد كانوا يحشرون 22 شخصا في زنزانة تسع 6 أشخاص فقط، وكانوا يمنعوننا من أية أنشطة حتى القراءة".فيما أكدت لاجئة تركية، أن أسوا لحظات حياتها كانت حينما زجوا بها إلى السجن حيث التقت هناك مع سجينة ومعها رضيعتها ذات الثلاثين يوما.وأوضحت اللاجئة أن السلطات التركية لم تكتف بذلك، فقد أخذوا منها ابنتها فور انقطاع لبن الأم الذي تأثر بالحالة النفسية السيئة لها، ولم تجد تلك الطفلة الصغيرة من يرعاها أو يهتم بها، إذ اعتقل النظام والديها بتهمة الانتماء لحركة جولن.وأضافت اللاجئة أنها هربت من تركيا عبر نهر ماريج، وأنها لا تجد من يعولها هي وابنتها لولا أن هناك بعض ممن يقدمون لها الطعام والملابس.